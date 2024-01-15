Йоргос Лантимос может стать режиссером ремейка южнокорейской комедии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Следующим фильмом режиссера Йоргоса Лантимоса может стать ремейк южнокорейской комедии «Спасти зеленую планету!». Об этом он рассказал в интервью Dazed.

По словам Лантимоса, на рассмотрении находятся несколько проектов, и «Спасти зеленую планету!» — один из них. «Вы должны найти людей, которые перенесут вас в другое место, в котором вы никогда не были», — сказал постановщик.

Ранее Лантимос говорил, что вместе с Эммой Стоун планировал поработать и над другими лентами, поэтому ремейк «Спасти зеленую планету!» может стать именно им. Если так и случится, то это будет уже пятый совместный фильм режиссера и актрисы после «Фаворитки», «Бедных-несчастных», «Kind of Kindness» (выйдет в этом году) и короткометражки «Блеяние».

«Бедные-несчастные» — один из главных фаворитов американских кинопремий. Пользователи платформы Letterboxd тоже оценили фильм — тот вошел в топы за 2023 год.

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