Йоргос Лантимос может стать режиссером ремейка южнокорейской комедии

Ранее Лантимос говорил, что вместе с Эммой Стоун планировал поработать и над другими лентами, поэтому ремейк «Спасти зеленую планету!» может стать именно им. Если так и случится, то это будет уже пятый совместный фильм режиссера и актрисы после «Фаворитки», «Бедных-несчастных», «Kind of Kindness» (выйдет в этом году) и короткометражки «Блеяние».