Йоргос Лантимос может стать режиссером ремейка южнокорейской комедии

Следующим фильмом режиссера Йоргоса Лантимоса может стать ремейк южнокорейской комедии «Спасти зеленую планету!». Об этом он рассказал в интервью Dazed.
По словам Лантимоса, на рассмотрении находятся несколько проектов, и «Спасти зеленую планету!» — один из них. «Вы должны найти людей, которые перенесут вас в другое место, в котором вы никогда не были», — сказал постановщик.
Ранее Лантимос говорил, что вместе с Эммой Стоун планировал поработать и над другими лентами, поэтому ремейк «Спасти зеленую планету!» может стать именно им. Если так и случится, то это будет уже пятый совместный фильм режиссера и актрисы после «Фаворитки», «Бедных-несчастных», «Kind of Kindness» (выйдет в этом году) и короткометражки «Блеяние».
«Бедные-несчастные» — один из главных фаворитов американских кинопремий. Пользователи платформы Letterboxd тоже оценили фильм — тот вошел в топы за 2023 год.