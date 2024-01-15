Google Play определил «2ГИС» как «вредоносное». Приложение проверили на безопасность

Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное и советовал удалить. Разработчики картографического сервиса провели дополнительную внешнюю проверку Android-приложения и не нашли вредоносного ПО, передает DTF.
Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали две версии приложения — одну «вредоносную» (6.30.2.533.6) и одну не отмеченную таковой (6.29.0.530.20). В обоих случаях ничего вредоносного обнаружено не было. Проверки в других сервисах также показали, что Android-приложение «2ГИС» безопасно.
«Проверки внешними сервисами подтверждают полную безопасность „2ГИС“, при этом доступы, которые запрашивает приложение, нужны только лишь для полноценного его использования, например, голосового поиска, добавления фотографий в отзывы и на карты, авторизации. Поэтому можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться „2ГИС“, сервис продолжает стабильно работать», — заверил директор департамента исследований и разработок компании Антон Спиридонов.
В мае «2ГИС» пропал из магазина приложений Google Play. Установить приложение можно напрямую с сайта сервиса.