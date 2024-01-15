Google Play определил «2ГИС» как «вредоносное». Приложение проверили на безопасность

«Проверки внешними сервисами подтверждают полную безопасность „2ГИС“, при этом доступы, которые запрашивает приложение, нужны только лишь для полноценного его использования, например, голосового поиска, добавления фотографий в отзывы и на карты, авторизации. Поэтому можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться „2ГИС“, сервис продолжает стабильно работать», — заверил директор департамента исследований и разработок компании Антон Спиридонов.