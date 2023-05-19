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Сервис 2ГИС стал недоступен в Google Play

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:28

Картографический сервис 2ГИС исчез из магазина приложений Google Play. Об этом сообщил ТАСС.

По словам представителей 2ГИС, скачать приложение на устройства, работающие на операционной системе Android, через Google Play в данный момент невозможно. Однако ранее установленные приложения будут функционировать и дальше.

«Ранее установленные приложения „2ГИС“ на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — пообещали в компании.

С чем связано удаление сервиса из Google Play, не уточняется. В магазине приложений App Store приложение найти по-прежнему можно. На смартфоны Android 2ГИС можно установить напрямую с сайта проекта.

Кроме того, приложение 2ГИС доступно в альтернативных Google Play магазинах приложений, например, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Gettapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

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