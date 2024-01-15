«Леди Бёрд» может получить сиквел

Леди Гервиг хочет снять еще два фильма, действие которых происходит в городе Сакраменто, в том числе новый фильм с персонажем Сирши Ронан из «Леди Бёрд». Об этом сообщает WorldofReel со ссылкой на кинокритикессу Кортни Говард.
В феврале 2018 года в подкасте A24 Гервиг рассказала о желании снять фильмы, схожие с «Леди Бёрд». Она назвала их «квартетом фильмов Сакраменто». Однако летом 2023-го агент постановщицы рассказал, что она хочет выйти за рамки инди-драм, благодаря которым и стала известна: «Ее амбиции — стать не крупнейшей женщиной-режиссером, а крупным студийным режиссером».
В ноябре 2022 года СМИ сообщили, что Гервиг снимет новую экранизацию фэнтези-цикла Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Она поставит сразу две ленты, которые выйдут на Netflix.
«Леди Бёрд» вышла в 2017 году и получила похвалу критиков. Фильм номинировали на пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Лента рассказывает о старшекласснице Кристин, которая сбегает из своего маленького городка в Нью-Йорк, и посвящена взрослению и духу юности.