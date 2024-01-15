«Леди Бёрд» может получить сиквел

«Леди Бёрд» вышла в 2017 году и получила похвалу критиков. Фильм номинировали на пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Лента рассказывает о старшекласснице Кристин, которая сбегает из своего маленького городка в Нью-Йорк, и посвящена взрослению и духу юности.