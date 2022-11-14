СМИ: Грета Гервиг снимет новую экранизацию «Хроник Нарнии»

Американский режиссер Грета Гервиг, известная по фильмам «Леди Берд» и «Маленькие женщины», снимет новую экранизацию фэнтези-цикла Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Об этом заявил портал What’s on Netflix.
По словам издания, Гервиг поставит сразу два фильма по мотивам книг Льюиса — они выйдут на Netflix. Ранее, в 2019 году, стриминговый сервис анонсировал, что создателем новой киноадаптации станет сценарист Мэттью Олдрич («Тайна Коко»).
Источники СМИ утверждают, что работа над экранизацией «Хроник Нарнии» вновь началась в начале 2021 года. По информации What’s on Netflix, представители стрим-сервиса обсуждали работу над фильмами с разными режиссерами в начале 2022 года.
Netflix пока не подтверждал никакую информацию о киноадаптации «Хроник Нарнии». Гервиг также никак не комментировала свое вероятное участие в проекте.
В ближайшее время Гервиг появится в качестве актрисы в ленте «Белый шум» — еще одном проекте Netflix. Он выйдет в конце декабря. В 2023 году кинематографистка выпустит на экраны свой следующий режиссерский проект — «Барби».