Больше всего ксенофобских объявлений публикуют на юго-востоке и юго-западе города. В Колпинском районе таких предложений об аренде 38%, в Петродворцовом, Кировском и Выборгском — по 34%. Самые толерантные арендодатели — в Василеостровском (14%), Адмиралтейском (9%), Красносельском (6,5%) и Центральном (5%) районах.