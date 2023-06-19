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Исследование: каждое пятое объявление о сдаче квартиры в Петербурге — ксенофобское

Семён Гудошников
Сегодня в 21:33

Более 22% предложений об аренде квартир в Петербурге предназначены «только для славян». Об этом говорится в исследовании «Бумаги», которая проанализировала свыше 2000 объявлений на «Авито», опубликованных за последний месяц.

Больше всего ксенофобских объявлений публикуют на юго-востоке и юго-западе города. В Колпинском районе таких предложений об аренде 38%, в Петродворцовом, Кировском и Выборгском — по 34%. Самые толерантные арендодатели — в Василеостровском (14%), Адмиралтейском (9%), Красносельском (6,5%) и Центральном (5%) районах.

«В проанализированных текстах владельцы пишут, что они сдадут квартиры „славянам“, „гражданам славянской национальности“, „гражданам славянам“ или „людям славянской внешности“. При этом арендодатели часто используют наречие „только“ и восклицательные знаки, а также пишут про требования заглавными буквами», — сказано в исследовании.

Изредка арендодатели упоминают, каким иностранцам готовы сдать свои квартиры — обычно это белорусы, украинцы или граждане стран СНГ. В трех из проанализированных объявлений квартиры предлагают гражданам Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.

Как отмечают авторы исследования, после начала военной операции на Украине изменился портрет съемщиков — иностранцы из западных стран пропали, а трудовых мигрантов, если верить МВД, стало больше.

На ЦИАНе объявления о сдаче квартир «только славянам» запрещены с февраля 2022 года. Компания считает их «прямой или косвенной дискриминацией».

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