В Тульской области сотни домов остались без тепла. Это минимум седьмая подобная авария за две недели

В Новомосковске Тульской области из‑за аварии на ГРЭС подача тепла ограничена в 372 многоквартирных дома и ряде социальных объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Власти области отметили, что температуру подачи тепла снизили в 10 школах, 16 детских садах и одной больнице. Аварию на ГРЭС объяснили тем, что из строя вышел «высоковольтный ввод выключателя трансформатора».
Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для ликвидации последствий аварии, подготовить аварийные бригады и направить в Новомосковск передвижные электростанции.
На момент написания заметки температура в Новомосковске составляет –11 градусов. Ночью ожидается похолодание до –27, а днем в понедельник — потепление до –4.
Это как минимум седьмой подобный случай в России за первые две недели 2024 года. Самой громкой стала авария на котельной в подмосковном Подольске, которая оставила без тепла 22 тыс. человек. Владимир Путин поручил национализировать патронный завод, на котором расположена котельная, замглавы Подольска по ЖКХ Романа Рязанцева арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий.
В Саратове из‑за аварии на ТЭЦ подачу тепла ограничили в более чем 650 многоквартирных домах и 100 объектах социальной сферы. В Волгограде авария на тепломагистрали лишила отопления 297 домов, где живут десятки тысяч человек, в Новосибирске без тепла остались 104 многоквартирных дома и 13 социальных учреждений. Подобные случаи также произошли в Липецке и Пензе, там аварии затронули десятки домов.