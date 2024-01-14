В Тульской области сотни домов остались без тепла. Это минимум седьмая подобная авария за две недели

В Саратове из‑за аварии на ТЭЦ подачу тепла ограничили в более чем 650 многоквартирных домах и 100 объектах социальной сферы. В Волгограде авария на тепломагистрали лишила отопления 297 домов, где живут десятки тысяч человек, в Новосибирске без тепла остались 104 многоквартирных дома и 13 социальных учреждений. Подобные случаи также произошли в Липецке и Пензе, там аварии затронули десятки домов.