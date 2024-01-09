Путин поручил национализировать завод, авария на котором лишила отопления 20 тыс. жителей Подольска

«Хочу сделать акцент: остановка котельной и особенно ее заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия. После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — цитирует его слова телеканал «360».