Путин поручил национализировать завод, авария на котором лишила отопления 20 тыс. жителей Подольска

Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод в подмосковном Подольске, из‑за аварии на котором без отопления остались жители микрорайона Климовск. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что на территории режимного предприятия, куда ограничен допуск, располагается котельная, которая дает тепло 22 тыс. человек. «Управляется она во внутреннем контуре. И, как оказалось, управляется из рук вон плохо», — заявил губернатор.
По его словам, в котельной почти отсутствовал квалифицированный персонал, а проблемы связаны не только с возрастом, но также с финансированием и состоянием объекта.
«Хочу сделать акцент: остановка котельной и особенно ее заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия. После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — цитирует его слова телеканал «360».
4 января из‑за прорыва теплотрассы в микрорайоне Климовск без отопления и горячей воды остались более 170 многоквартирных домов и больница. Местные власти ввели режим ЧС локального характера. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сказал, что от властей скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, практически весь Климовск «отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода».
Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.