Аккаунт BMW поделился видео с внедорожником и оскорбительным треком на русском языке

Официальный аккаунт гоночного подразделения BMW в инстаграме* поделился роликом, в котором звучит русскоязычный трек. В нем под оскорбления на русском языке внедорожник нарезает круги в снежном лесу.
Ролик создал австрийский блогер @Schaefchen, а затем его в своем сторис опубликовал аккаунт компании BMW M GmbH с 9,6 млн подписчиков. «Афиша Daily» не может показать видео или трек из‑за нецензурный лексики в нем. Там проговаривается «Проститутка, я твою маму **** [имел], говно ****** [дурацкое]».
В комментариях под оригинальным роликом можно увидеть комментарии на русском языке, в которых маркетологов BMW хвалят за выбор музыки. «Спорим, вы не знаете значения слов в первом видео», — написал один из пользователей.
Это напомнило нашествие русскоязычных комментаторов под посты актера Джейсона Стэтема. В сентябре он выложил фотографию с британским спецназовцем Кристианом Крейгхедом и добавил к ней подпись, похожую на одну из его фейковых цитат на русском языке.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.