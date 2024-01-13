Аккаунт BMW поделился видео с внедорожником и оскорбительным треком на русском языке

Ролик создал австрийский блогер @Schaefchen, а затем его в своем сторис опубликовал аккаунт компании BMW M GmbH с 9,6 млн подписчиков. «Афиша Daily» не может показать видео или трек из‑за нецензурный лексики в нем. Там проговаривается «Проститутка, я твою маму **** [имел], говно ****** [дурацкое]».