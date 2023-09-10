«Те, кто знает, знают»: Джейсон Стэтем опубликовал фото с фразой в духе его фейковых цитат

9 сентября актер Джейсон Стэтем опубликовал в инстаграме* фотографию с британским спецназовцем Кристианом Крейгхедом и добавил к ней подпись, похожую на одну из его фейковых цитат.
На черно-белом снимке Стэтем и Крейгхед стоят рядом, а описание гласит: «Те, кто знает, знают» (Those who know… know»). Тысячи лайков собрал русскоязычный комментарий с дополнением к настоящей цитате актера: «Все, кто знает, знают. Тот, кто понял, понял».
Кристиан Крейгхед, военнослужащий британского спецподразделения SAS, стал известен после нападения боевиков на отельный комплекс DusitD2 в кенийском Найроби, в ходе которого погиб 21 человек. В тот момент мужчина ходил по магазинам и, услышав стрельбу, отправился с оружием на место атаки и помог спасти заложников. Поначалу его имя скрывалось, но позже спецназовец сам раскрыл свою личность и сходил на подкаст.
Русскоязычные комментаторы в инстаграм Стэтема пришли недавно, начав массово оставлять в комментариях его фейковые высказывания, которые также называют «пацанскими». Некоторые из них предлагали «не сдаваться, пока Стэтем не опубликует пост с одной из этих цитат».
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