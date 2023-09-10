«Те, кто знает, знают»: Джейсон Стэтем опубликовал фото с фразой в духе его фейковых цитат

Кристиан Крейгхед, военнослужащий британского спецподразделения SAS, стал известен после нападения боевиков на отельный комплекс DusitD2 в кенийском Найроби, в ходе которого погиб 21 человек. В тот момент мужчина ходил по магазинам и, услышав стрельбу, отправился с оружием на место атаки и помог спасти заложников. Поначалу его имя скрывалось, но позже спецназовец сам раскрыл свою личность и сходил на подкаст.