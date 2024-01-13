Warner Bros. и Том Круз могут договориться о сиквеле «Грань будущего»

Сиквел фильма «Грань будущего» может войти в новое соглашение между Warner Bros. и Томом Крузом, сообщает ScreenRant. Руководители студии Майкл Де Лука и Пэм Эбди и сам актер заинтересованы в продолжении.
Однако сделка Круза, как сообщается, не гарантирует, что он когда‑либо снимется в фильме Warner Bros., и даже если он это сделает, он не начнет работу над новым проектом до тех пор, пока не закончит «Миссия невыполнима-8». Если актер поучаствует в продолжении, то это положит начало новой франшизе.
В августе 2023-го исполнительница одной из главных ролей в «Грани будущего» Эмили Блант рассказала, что уже готов сценарий сиквела картины. Команда готова приступить к съемкам, но пока это невозможно из‑за слишком загруженного расписания Круза.
Первый фильм «Грань будущего» вышел в 2014 году. Майор Уильям Кейдж (Том Круз) умирает в бою во время войны с инопланетной расой, которая вторглась на Землю, и попадает во временную петлю. Теперь каждый раз, когда он погибает, он оказывается в начальной точке, и никто, кроме него, героини Эмили Блант и безумного профессора не понимает, что происходит.
В кинотеатральном прокате картина заработала 370 млн долларов при бюджете в 178 млн. А еще фильм высоко оценили критики и обычные зрители: на Rotten Tomatoes «Грань будущего» добралась до «уровня свежести» в 91%.