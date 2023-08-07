Сценарий второй части «Грани будущего» уже готов, но у Тома Круза слишком насыщенное расписание

Исполнительница одной из главных ролей в фантастическом боевике «Грань будущего» Эмили Блант рассказала, что уже готов сценарий сиквела картины. Команда готова приступить к съемкам, но пока это невозможно из‑за слишком загруженного расписания Тома Круза, который также играет ключевую роль, пишет World of Reel.
«Я бы хотела, чтобы он был. Однажды даже [режиссер] Даг Лайман приходил ко мне и говорил [что хочет начать съемки]. Но я не знаю, когда и как это произойдет, — сколько еще „Миссий невыполнима“ нужно Тому Крузу?» — сказала Блант в интервью подкасту Happy Sad Confused.
Первый фильм «Грань будущего» вышел в 2014 году. Майор Уильям Кейдж (Том Круз) умирает в бою во время войны с инопланетной расой, которая вторглась на Землю, и попадает во временную петлю. Теперь каждый раз, когда он погибает, он оказывается в начальной точке — и никто, кроме него, героини Эмили Блант и безумного профессора не понимает, что происходит.
В кинотеатральном прокате картина заработала 370 млн долларов при бюджете в 178 млн. А еще фильм высоко оценили критики и обычные зрители: на Rotten Tomatoes «Грань будущего» добралась до «уровня свежести» в 91% на основе 337 рецензий.