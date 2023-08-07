Сценарий второй части «Грани будущего» уже готов, но у Тома Круза слишком насыщенное расписание

Первый фильм «Грань будущего» вышел в 2014 году. Майор Уильям Кейдж (Том Круз) умирает в бою во время войны с инопланетной расой, которая вторглась на Землю, и попадает во временную петлю. Теперь каждый раз, когда он погибает, он оказывается в начальной точке — и никто, кроме него, героини Эмили Блант и безумного профессора не понимает, что происходит.