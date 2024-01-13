Актер из «Эйфории» может сыграть Часового в «Громовержцах», заявил инсайдер

Marvel предложила актеру Остину Абрамсу сыграть Часового в фильме «Громовержцы», сообщает в твиттере инсайдер Дэниел Рихтман. Никакой официальной информации пока не появлялось.
В комментариях пишут, что после звезды «Ходячих мертвецов» и «Грызни» Стивена Ена, который должен был сыграть Часового, но покинул проект из‑за конфликта в расписании съемок, привыкнуть к другому актеру на этой роли займет время. Некоторые открыто говорят, что Ен лучше подходит для этой роли, чем Абрамс.
Marvel анонсировал «Громовержцев» и показал первый постер на выставке D23 в 2022 году. В супергеройской команде участвуют Елена (Флоренс Пью), Красный страж (Дэвид Харбор), Зимний солдат (Себастьян Стэн), Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Таскмастер (Ольга Куриленко), Таддеус Росс (Харрисон Форд), Валентина (Джулия Луи-Дрейфус) и Американский агент (Уайатт Расселл). Съемки должны были начаться еще в прошлом году, а релиз планировался в этом.
Режиссером «Громовержцев» стал Джейк Шрейер. Теперь премьера намечена на 25 июля 2025 года.