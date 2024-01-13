Актер из «Эйфории» может сыграть Часового в «Громовержцах», заявил инсайдер

В комментариях пишут, что после звезды «Ходячих мертвецов» и «Грызни» Стивена Ена, который должен был сыграть Часового, но покинул проект из‑за конфликта в расписании съемок, привыкнуть к другому актеру на этой роли займет время. Некоторые открыто говорят, что Ен лучше подходит для этой роли, чем Абрамс.