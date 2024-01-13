На новогодних каникулах за рубеж больше всех летали жители Москвы и Подмосковья

Турпоток из РФ в Турцию снизился на 12% и составил 20% от всех поездок в страны дальнего зарубежья. Следом за республикой идут ОАЭ, которые прибавили 11% и составили 18%, а также КНР, поток в который вырос в 13 раз — до 12%. Египет предпочли 10% отдыхающих, пятерку лидеров замкнул Таиланд (8%).