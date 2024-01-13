На новогодних каникулах за рубеж больше всех летали жители Москвы и Подмосковья

40% путешественников в другие страны на новогодние каникулы составили жители Москвы и Подмосковья, выяснил МТС Travel и поделился данными с РБК. 9% составили краснодарские и петербургские туристы, 3% — ростовские, 2% — приморские.
Турпоток из РФ в Турцию снизился на 12% и составил 20% от всех поездок в страны дальнего зарубежья. Следом за республикой идут ОАЭ, которые прибавили 11% и составили 18%, а также КНР, поток в который вырос в 13 раз — до 12%. Египет предпочли 10% отдыхающих, пятерку лидеров замкнул Таиланд (8%).
Значительно вырос турпоток на Шри-Ланку и Кубу, чуть менее — во Францию и Германию. Снизился — в Италию и на Мальдивы. Общий поток туристов за границу на каникулах за год увеличился на 4%, по числу зарубежных поездок лидируют Беларусь (доля в 28%) и Казахстан (8,5%).
Почти 5 млн россиян не смогли выехать за рубеж на новогодних праздниках из‑за долгов. Только в Москве за 2023 год вынесли более 740 тыс. постановлений об ограничении выезда.