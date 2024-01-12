Суперсолдаты против пришельцев в трейлере второго сезона «Halo»

Paramount Plus опубликовал трейлер второго сезона сериала «Halo», основанного на одноименной серии шутеров. Его релиз состоится 8 февраля.
В продолжении проекта Мастер Чиф поведет свою команду элитных суперсолдат против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. «У нас есть то, чего нет у врага. У нас есть герои», — говорит кто‑то в трейлере.
Этот отряд лучшая надежда на спасение. Но все меняется когда Мастер Чиф обнаруживает свою связь с таинственной инопланетной структурой, в которой хранится ключ к спасению или уничтожению человечества — Ореол (или Halo).
Роль Мастера Чифа все так же исполняет Пабло Шрайбер. Еще во втором сезоне вернутся Наташа Макэлхоун, Дэнни Сапани, Олив Грэй и Джен Тейлор.
Шоураннером продолжения сериала выступил Дэвид Винер. Он заменил на этом посту Кайла Киллена и Стивена Кейна.
В конце декабря стало известно, что первый сезон «Halo» выйдет на «Амедиатеке». В честь этого онлайн-кинотеатр показал локализованный трейлер. Покажут ли на «Амедиатеке» второй сезон, не уточняется.