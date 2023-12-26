В «Амедиатеке» выйдет первый сезон сериала «Halo». Посмотрите локализованный трейлер

В «Амедиатеке» выйдет первый сезон сериала «Halo», основанного на одноименной серии шутеров. Его релиз состоится 1 января.
В честь этого онлайн-кинотеатр выпустил дублированный на русском языке трейлер. В нем показали Пабло Шрайбера в роли Мастера Чифа и Джен Тейлор в качестве искусственного интеллекта по имени Кортана.
В сериале от Paramount+ впервые за все время существования Мастера Чифа показали его лицо. Мастер Чиф, в игре также известный как Джон-117, — немногословный и волевой суперсолдат, всегда скрывающий свое лицо за шлемом.
Телевизионная адаптация развивается в своей собственной временной шкале и не является частью того же канона, что и игры. Помимо Шрайбера и Тейлор, в сериале снялись Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.
Релиз первого сезона «Halo» состоялся 24 марта 2022 года. Премьера второго запланирована на Paramount+ 8 февраля 2024-го.