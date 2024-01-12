Седьмой сезон «Хорошего доктора» станет последним

Предстоящий седьмой сезон сериала « Хороший доктор» на канале ABC станет заключительным, сообщает Deadline. 10 заключительных эпизодов медицинской драмы выйдут 20 февраля.
Сериал дебютировал в 2017 году, главную роль на протяжении всех сезонов исполнял Фредди Хаймор. ABC выпустил специальный ролик к концу шоу.
Съемки заключительных эпизодов сейчас идут в Ванкувере. Хаймор назвал «огромной привилегией и одним из самых замечательных и полезных опытов в моей жизни» участие в «Хорошем докторе».
В 2022 году ABC анонсировал спин-офф сериала «Хороший доктор» под названием «Хороший юрист». Над новым проектом будут работать шоураннеры оригинала Дэвид Шор и Лиз Фридман. В центре истории окажется женский персонаж — Джони.