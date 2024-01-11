Джон Красински и Натали Портман исполнят главные роли в новом фильме Гая Ричи

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:05
Фото: Georges Biard

Джон Красински и Натали Портман сыграют главные роли в «Источнике вечной молодости» («Fountain of Youth») Гая Ричи, узнал Deadline. Приключенческий боевик создается для Apple, а производством занимается в том числе студия Skydance.

Написанная Джеймсом Вандербильтом картина рассказывает о разлученных брате и сестре (Красински и Портман), которые участвуют в глобальном ограблении, чтобы найти мифологический источник вечной молодости. Им понадобятся знания истории, чтобы найти подсказки в эпическом приключении, которое изменит их жизнь и, возможно, приведет к бессмертию, гласит синопсис.

Съемки картины должны стартовать в первом квартале 2024-го. Кто еще сыграет в фильме Ричи, неизвестно.

19 апреля в кинотеатрах выйдет очередной фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел». Режиссер экранизировал одноименную книгу Дэмиена Льюиса, посвященную специальному отряду диверсантов британского премьер-министра, который действует в тылу немецких войск в 1939 году.

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