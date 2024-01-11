Джон Красински и Натали Портман исполнят главные роли в новом фильме Гая Ричи

Написанная Джеймсом Вандербильтом картина рассказывает о разлученных брате и сестре (Красински и Портман), которые участвуют в глобальном ограблении, чтобы найти мифологический источник вечной молодости. Им понадобятся знания истории, чтобы найти подсказки в эпическом приключении, которое изменит их жизнь и, возможно, приведет к бессмертию, гласит синопсис.