«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет весной этого года

Новый фильм британского режиссера ожидается и в России. У нас его прокатом занимается кинокомпания «Вольга», однако там пока не называли конкретный день, лента лишь числится в списке фильмов, которые будут выпущены в российских кинотеатрах «в недалеком будущем». Также работу Гая Ричи покажет «Кинопоиск».