«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет весной этого года

Lionsgate назвала дату мировой премьеры «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи. Картина выйдет в зарубежных кинотеатрах 19 апреля, пишет Collider со ссылкой на пресс-релиз компании.
Новый фильм британского режиссера ожидается и в России. У нас его прокатом занимается кинокомпания «Вольга», однако там пока не называли конкретный день, лента лишь числится в списке фильмов, которые будут выпущены в российских кинотеатрах «в недалеком будущем». Также работу Гая Ричи покажет «Кинопоиск».
«Министерство неджентльменских дел» — это экранизация книги Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», посвященной специальному отряду диверсантов британского премьер-министра, который действует в тылу немецких войск в 1939 году.
Известно, что главные роли в фильме играют Генри Кэвилл («Ведьмак»), Алан Ритчсон («Джек Ричер») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), а также участвует Тиль Швайгер.
Хотя название новой картины немного похоже на хитовый фильм Ричи «Джентльмены», с ним она никак не связана. Однако известно, что режиссер еще вернется к миру проекта о британских бандитах — в этом году ожидается релиз одноименного сериала, где Ричи выступает шоураннером и режиссером первых серий.