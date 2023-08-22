В Белгороде школы готовят к учебному году: окна закрывают мешками с песком и оклеивают бронепленкой

В Белгороде начали готовить школы к новому учебному году, цокольные и подвальные окна зданий закрывают мешками с песком, а остальные оклеивают бронированной пленкой. Об этом сообщило РИА «Новости».
К повышенным мерам безопасности прибегают в связи с военными действиями на территории граничащей с Белгородской областью Украины. Оттуда на Белгород продолжают совершаться атаки, в том числе с использованием беспилотников.
Несмотря на обстановку, занятия в школах и детских садах Белгорода начнутся, как обычно, с 1 сентября и в очном формате. В городе будут работать 48 общеобразовательных учреждений и 67 детских садов.
В приграничных районах детям предстоит учиться в удаленном режиме. В тех школах, где занятия все-таки будут проходить, руководство определяет безопасные зоны для оборудования укрытий. К подготовке зданий к началу обучения, по некоторым данным, привлекают родителей учащихся.
Впрочем, в правительстве Белгородской области утверждают, что система образования и муниципалитеты справляются с этой задачей без помощи родителей, но приветствуют личную инициативу «в добровольном порядке».
Персонал школ и детсадов также проходит обучение перед началом занятий. По словам директора одного из заведений, тренировки для педагогов и других сотрудников проводят еженедельно. Кроме того, в школах работают специалисты по оказанию первой медицинской помощи — они также обучают персонал.
«Это программа для всех школ, все школы обязаны принять меры безопасности. Дополнительно у нас есть тревожная кнопка, рамки-металлоискатели, система контроля доступа, установлены дополнительные видеокамеры, которые напрямую выходят на пост Росгвардии», — рассказал директор ЦО № 1 Евгений Бабкин.