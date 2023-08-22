В Белгороде школы готовят к учебному году: окна закрывают мешками с песком и оклеивают бронепленкой

Персонал школ и детсадов также проходит обучение перед началом занятий. По словам директора одного из заведений, тренировки для педагогов и других сотрудников проводят еженедельно. Кроме того, в школах работают специалисты по оказанию первой медицинской помощи — они также обучают персонал.