Патриархия Грузии призвала переписать икону со Сталиным

Семён Гудошников
Сегодня в 20:45
Фото: кадры из видео Гиорги Канделаки и Наты Перадзе

Патриархия Грузинской православной церкви считает, что нужно переписать икону Матроны Московской с изображением Сталина, которая хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба.

На сайте патриархии отмечается, что на иконах могут изображаться не только святые, но и люди, которые связаны с их жизнью, включая даже еретиков и мучителей святых. Их изображение на иконах не означает прославление данных лиц, поясняют в церкви. Однако такие сюжеты должны «отражать неоспоримые факты», связанные со святыми, добавляют в патриархии.

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из‑за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении.

Переписать икону с изображением Сталина предложили тем, кто ее пожертвовал. В противном случае церковь «сделает это самостоятельно».

Скандал из‑за иконы разгорелся в канун Рождества. Лаборатория изучения советского прошлого SovLab и оппозиционные активисты раскритиковали фреску со Сталиным. 9 января икону облили краской, видео с этим появилось в фейсбуке* активистки Наты Перадзе. МВД завело дело о хулиганстве.

На следующий день сторонники ультраконсервативного движения «Альт-инфо» собрались у дома Перадзе. Они обвиняли ее в оскорблении иконы, пытались прорваться к ее дому, вступая в небольшие стычки с полицией. Активисты заявляли, что «сами исполнят то, чего не исполнили государство и закон». Акция завершилась без серьезных инцидентов и задержаний.

Икона появилась в Тбилисском кафедральном соборе несколько месяцев назад. Ее передали в дар храму лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии».

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