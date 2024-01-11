Патриархия Грузии призвала переписать икону со Сталиным

На сайте патриархии отмечается, что на иконах могут изображаться не только святые, но и люди, которые связаны с их жизнью, включая даже еретиков и мучителей святых. Их изображение на иконах не означает прославление данных лиц, поясняют в церкви. Однако такие сюжеты должны «отражать неоспоримые факты», связанные со святыми, добавляют в патриархии.