В Грузии облили краской икону со Сталиным

В Тбилиси неизвестные облили краской икону со Сталиным, сообщила местная активистка Ната Перадзе и опубликовала кадры с испачканным стеклом в своем фейсбуке*.
Местное МВД уже завело дело о хулиганстве в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, об этом ведомство сообщило ТАСС.
«МВД начало производство дела по статье 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений в связи с фактом, произошедшим в кафедральном соборе Самеба. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего реагирования», — указали в министерстве
На икону Матроны Московской, где также изображен советский вождь, ранее обратил внимание бывший депутат грузинского парламента Гиорги Канделки. Историк возмутился тому, что изображения «инициатора разрушения независимости Грузии, убийцы тысяч представителей духовенства и создателя советской тоталитарной системы» появилось в церкви.
«Очередной успех российской информационной военной машины, которую пора заметить», — отметил Канделаки.
Представитель Грузинского патриархата протоиерей Андрий Джагмаидзе назвал его пост провокацией в канун Рождества и заявил, что в иконе нет ничего особенного, ведь она прежде всего изображает Блаженнейшую Матрону, а не Сталина, а «великие гонители» тоже могут становиться частью сюжетов, но это не означает их прославление.
Иконописный сюжет «Матрона со Сталиным» возник в 2008 году, тогда такое изображение появилось в храме княгини Ольги в петербургской Стрельне и оказалось в центре скандала. По версии автора иконы, игумена Евстафия (Жакова), Сталин якобы получил благословение и пророчество Матроны на борьбу с немцами в Великой Отечественной войне. Однако у этого мифа нет исторического подтверждения, за что икону часто критиковали.
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