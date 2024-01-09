В Грузии облили краской икону со Сталиным

Иконописный сюжет «Матрона со Сталиным» возник в 2008 году, тогда такое изображение появилось в храме княгини Ольги в петербургской Стрельне и оказалось в центре скандала. По версии автора иконы, игумена Евстафия (Жакова), Сталин якобы получил благословение и пророчество Матроны на борьбу с немцами в Великой Отечественной войне. Однако у этого мифа нет исторического подтверждения, за что икону часто критиковали.