Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Минобороны США опровергло слухи о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство, передает газета Politico.
«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — заявила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, использовав при этом выражение из популярной песни Свифт «Shake It Off» (на русском — «Выбросить из головы»).
В разговоре о финансировании правительства США, Сингх сделала отсылку к другой песне Свифт — «Out of the Woods» («Вне опасности»).
Слухи о том, что популярная певица работает на Пентагон, распространил телеканал Fox News. В одном из сюжетом он сообщил, что «около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило сотрудничество Тейлор Свифт». Затем на экране показали кадры конференции, которую центр киберзащиты НАТО организовал в 2019 году. Ведущий конференции называл Свифт «влиятельным человеком».
Ранее Свифт побила многолетний рекорд Элвиса Пресли по количеству недель, проведенных сольным исполнителем на вершине чарта Billboard 200. Артистка возглавляла чарт 68 недель — на одну больше, чем было у Пресли. Это случилось после того, как ее альбом «1989 (Taylor’s Version)» пятый раз оказался на первом месте в последнюю полную неделю отслеживания 2023 года.