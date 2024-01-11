Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Ранее Свифт побила многолетний рекорд Элвиса Пресли по количеству недель, проведенных сольным исполнителем на вершине чарта Billboard 200. Артистка возглавляла чарт 68 недель — на одну больше, чем было у Пресли. Это случилось после того, как ее альбом «1989 (Taylor’s Version)» пятый раз оказался на первом месте в последнюю полную неделю отслеживания 2023 года.