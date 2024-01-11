Состояние кошки Тейлор Свифт оценили выше, чем бойфренда певицы

Оливия Бенсон, кошка Тейлор Свифт, объявлена одним из самых богатых домашних питомцев. Подсчет состояния животного провел портал AllAboutCats.
Капитал кошки Бенсон, названной в честь персонажа Маришки Харджитей из сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», оценили в 97 млн долларов. Девятилетняя скоттиш-фолд, которая живет у певицы с 2014 года, зарабатывает за счет съемок в клипах Свифт и рекламных роликах, а также благодаря продвижению собственной линии товаров.
Пользователи отметили, что Бенсон богаче нынешнего бойфренда Свифт, игрока американского футболиста Трэвиса Келси, который заработал состояние в 40 млн долларов за счет зарплаты и рекламных контрактов с McDonald’s, Papa John’s, Nike и Dick’s Sporting Goods.
Бенсон заняла третье место в списке самых богатых домашних питомцев. Первую строчку рейтинга занимает немецкая овчарка Гюнтер VI с 500 млн долларов, которая принадлежит владельцу медиакомпании The Gunther Corporation Маурицио Миану. Следом идет кошка по кличке Нала, у которой более 4 млн подписчиков в соцсетях и состояние в 100 млн долларов.
Мировой тур Свифт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный концертный тур в истории. Еще за год до своего завершения его сборы превысили 1 млрд долларов.
Forbes оценивает состояние Свифт в 740 млн долларов — оно продолжает расти и превышает состояние Келси более чем в 24 раза.