Состояние кошки Тейлор Свифт оценили выше, чем бойфренда певицы

Капитал кошки Бенсон, названной в честь персонажа Маришки Харджитей из сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», оценили в 97 млн долларов. Девятилетняя скоттиш-фолд, которая живет у певицы с 2014 года, зарабатывает за счет съемок в клипах Свифт и рекламных роликах, а также благодаря продвижению собственной линии товаров.