Умер актер Юрий Соломин

Александр Голиков
Сегодня в 13:40
Изображение: кадр из фильма «Прощание в июне»/Kanon Studio

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

В ноябре актера госпитализировали с инсультом, после того как ему стало плохо на прогулке. Сначала он находился в реанимации, а затем его перевели в обычную палату отделения неврологии. 10 января артиста выписали из больницы.

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти Соломина называют почечную недостаточность. Она стала осложнением после перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье профессиональных музыкантов. Актер служил в труппе Малого театра с 1957 года, а с 1961-го преподавал в Театральном училище им. Щепкина. В 1988 году Соломин стал художественным руководителем Малого театра.

Он известен не только по ролям в театре, но и в кино: Соломин снялся почти в 60 кинокартинах и сериалах. В их числе — «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага».

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