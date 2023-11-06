Актера Юрия Соломина госпитализировали. Он потерял сознание во время прогулки

Народного артиста СССР, актера Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
По информации телеграм-канала Mash, Соломину стало плохо во время прогулки. Врачей для артиста, у которого предположительно случился инсульт, вызвали очевидцы на Спиридоньевский переулок.
Как утверждает источник, к моменту приезда скорой помощи актер пришел в себя. Тем не менее, врачи решили его госпитализировать. Сейчас Соломин находится в тяжелом состоянии, заявил Mash.
В театре информацию о состоянии Соломина подтвердить не смогли. «Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», — заявила Тамара Михайлова.
Юрию Соломину в июне исполнилось 88 лет. Актер служит в труппе Малого театра с 1957 года, а преподает в театральном училище имени Щепкина — с 1961-го. В 1988 году Соломин стал художественным руководителем Малого театра. Он известен не только по ролям в театре, но и в кино — Соломин снялся почти в 60 кинокартинах и сериалах.