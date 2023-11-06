Актера Юрия Соломина госпитализировали. Он потерял сознание во время прогулки

Юрию Соломину в июне исполнилось 88 лет. Актер служит в труппе Малого театра с 1957 года, а преподает в театральном училище имени Щепкина — с 1961-го. В 1988 году Соломин стал художественным руководителем Малого театра. Он известен не только по ролям в театре, но и в кино — Соломин снялся почти в 60 кинокартинах и сериалах.