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Актера Юрия Соломина госпитализировали. Он потерял сознание во время прогулки

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:02

Народного артиста СССР, актера Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По информации телеграм-канала Mash, Соломину стало плохо во время прогулки. Врачей для артиста, у которого предположительно случился инсульт, вызвали очевидцы на Спиридоньевский переулок.

Как утверждает источник, к моменту приезда скорой помощи актер пришел в себя. Тем не менее, врачи решили его госпитализировать. Сейчас Соломин находится в тяжелом состоянии, заявил Mash.

В театре информацию о состоянии Соломина подтвердить не смогли. «Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», — заявила Тамара Михайлова.

Юрию Соломину в июне исполнилось 88 лет. Актер служит в труппе Малого театра с 1957 года, а преподает в театральном училище имени Щепкина — с 1961-го. В 1988 году Соломин стал художественным руководителем Малого театра. Он известен не только по ролям в театре, но и в кино — Соломин снялся почти в 60 кинокартинах и сериалах.

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