Вышел трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

В сети появился новый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов». Премьера сериала под названием «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» состоится на стримингах 25 февраля 2024 года.
По словам создателей, новый проект расскажет об «эпической истории любви двух персонажей, которым пришлось измениться вместе с миром вокруг». Герои Рик Граймс и Мишонн, которых вновь сыграют Эндрю Линкольн и Данай Гурира, оказываются в мире, где живым приходится сражаться с мертвыми, а нередко — и между собой.
В сериал войдет шесть эпизодов. Создателями проекта выступили продюсер оригинальных «Мертвецов» Скотт М.Гимпл и Данай Гурира.
В сентябре состоялась премьера еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Дэрил Диксон». Издание Insider обратило внимание на невероятное сюжетное сходство между его первыми сериями и сериалом «The Last of Us».