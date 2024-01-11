Вышел трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

По словам создателей, новый проект расскажет об «эпической истории любви двух персонажей, которым пришлось измениться вместе с миром вокруг». Герои Рик Граймс и Мишонн, которых вновь сыграют Эндрю Линкольн и Данай Гурира, оказываются в мире, где живым приходится сражаться с мертвыми, а нередко — и между собой.