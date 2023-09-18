Спин-офф «Ходячих мертвецов» скопировал сюжет сериала «Одни из нас»

Издание Insider обратило внимание на невероятное сюжетное сходство между спин-оффом «Ходячих мертвецов» про Дэрила Диксона и сериалом «Одни из нас» («The Last of Us»).
Осторожно, спойлеры к первым эпизодам «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»!
В первой серии сериала Дэрил получает задание перевезти мальчика Лорана к буддийскому монаху в Париже в обмен на помощь в возвращении в Америку. Религиозная группа «Союз надежды» считает, что мальчик — ключ к спасению человечества, так как он, возможно, имеет иммунитет к зомбированию.
По сути сюжет заимствован из видеоигры The Last of Us, которую в начале этого года HBO адаптировал в успешный сериал, пишет Insider. Сюжет игры и шоу рассказывает о контрабандисте Джоэле и выжившей 14-летней Элли, которая имеет иммунитет к инфекции, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом.
В настоящее время между сериалами есть два важных различия: Элли родилась до смерти своей матери, а Лоран был вырезан из чрева матери после ее зомбирования.
Исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» Грег Никотеро признался в конце августа, что после просмотра пилота сериала «Одни из нас» был крайне обеспокоен сходством между двумя проектами. Но, по его словам, на тот момент была проделана уже большая работа над «Дэрилом Диксоном».
Insider подчеркивает, что вряд ли команда «Ходячих мертвецов» не знала о содержании проекта HBO (когда стало известно об адаптации видеоигры), так как в 2020 году шоураннер сериала Скотт М.Гимпл говорил о своей любви к The Last of Us.