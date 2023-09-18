Спин-офф «Ходячих мертвецов» скопировал сюжет сериала «Одни из нас»

Исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» Грег Никотеро признался в конце августа, что после просмотра пилота сериала «Одни из нас» был крайне обеспокоен сходством между двумя проектами. Но, по его словам, на тот момент была проделана уже большая работа над «Дэрилом Диксоном».