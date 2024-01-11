Режиссер «Андора» работает над «Стартреком-4»

В декабре 2023-го сценарист Марк Л.Смит рассказал о подробностях работы над «Стартреком» Квентина Тарантино с рейтингом R, который так и не был снят. По словам Смита, создатель «Криминального чтива» забросил проект, так как не хотел, чтобы он стал последним в его карьере.