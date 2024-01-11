Режиссер «Андора» работает над «Стартреком-4»

Студия Paramount работает над новым фильмом по вселенной «Стартрека». Режиссером картины станет Тоби Хэйнс, создатель сериала «Андор». Об этом сообщило издание Deadline.
Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что новая часть станет приквелом «Стартрека» 2009 года — действие будет происходить за несколько десятилетий до событий первого фильма. Картина станет финальной в серии ремейков.
Впервые о работе над четвертым фильмом по вселенной «Стартрека» стало известно в 2016 году. Ожидается, что на экраны вновь вернется актерских состав прошлых лент — Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Джон Чо и Саймон Пегг.
Также в картине должен появиться Крис Хемсворт, сыгравший Джорджа Кирка, отца капитана Джеймса Кирка, в фильме 2009 года. По задумке, персонаж Криса Пайна должен столкнуться со своим отцом — «человеком, которого у него не было возможности встретить, но чье наследие преследовало его со дня его рождения».
Предыдущая часть франшизы, озаглавленная «Стартрек: Бесконечность», вышла в 2016 году. Режиссером фильма выступил Джастин Лин, работавший над пятью фильмами серии «Форсаж».
В декабре 2023-го сценарист Марк Л.Смит рассказал о подробностях работы над «Стартреком» Квентина Тарантино с рейтингом R, который так и не был снят. По словам Смита, создатель «Криминального чтива» забросил проект, так как не хотел, чтобы он стал последним в его карьере.