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Квентин Тарантино бросил работу над «Стартреком», так как не хотел, чтобы он стал его 10-м фильмом

Александр Голиков
Сегодня в 17:04

Квентин Тарантино бросил работу над фильмом «Стартрек» с рейтингом R, так как не хотел, чтобы он стал последним в его карьере. Об этом сценарист Марк Л.Смит рассказал в интервью изданию Collider.

По словам Смита, в 2017 году Тарантино пришел в офис студии Bad Robot, чтобы обсудить с ним и Джей Джей Абрамсом свою версию «Стартрека». Тогда он хотел найти соавтора, поэтому Смита, на тот момент уже поработавшего над фильмом «Выживший» с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, попросили написать черновик, что он и сделал.

«Это было нечто совершенно особенное — история Квентина не была похожа ни на что, выходившее прежде. Я написал черновую версию сценария, и мы долго перебрасывались идеями. Однако позже он начал переживать из‑за того, каким по счету этот фильм станет в его карьере. Я помню, как он говорил: „Я не могу принять мысль, что ‚Стартрек‘ может стать для меня последним фильмом. Неужели именно так я хочу все закончить?“», — поделился сценарист.

«Я думаю, в итоге это стало препятствием, которое он не смог преодолеть, — продолжил Смит, — так что сценарий все еще где‑то пылится. Квентин очень хвалил его, и я был бы очень рад, если бы этот фильм когда‑то вышел — это была бы величайшая картина во вселенной „Стартрека“. Не из‑за моего сценария, а из‑за того, что с ним сделал бы Квентин».

Слухи о готовящемся «Стартреке» от создателя «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» появились еще в 2017 году. В тот момент он еще работал над девятым фильмом в своей карьере — «Однажды… в Голливуде». В 2016 году режиссер заявил, что завершит свою карьеру после десятого фильма.

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