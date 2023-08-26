В США опробуют новый метод смертной казни

В Алабаме опробуют метод смертной казни — азотную гипоксию, передает Associated Press. В комнату заключенному пустят чистый азот, без добавления кислорода, ранее этот способ не был применялся на практике ни одного раза
В пятницу прокуратура Алабамы обратилась в Верховный суд штата с просьбой назначить дату казни приговоренного к смерти 58-летнего Кеннета Юджина Смита. В судебном заявлении указывается, что Алабама планирует предать его смерти с помощью азотной гипоксии. Его приговор уже пытались привести в исполнение год назад, однако казнь была отменена из‑за проблем с введением капельницы в вену.
Азотная гипоксия вызывается тем, что заключенный вынужден дышать только азотом. Это вещество составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании кислорода, однако без примесей его продолжительное вдыхание приводит к смерти. Хотя сторонники нового метода утверждают, что он будет безболезненным, противники приравнивают его к экспериментам над людьми.
Хотя власти штата разрабатывают методику азотной гипоксии уже несколько лет, детали процедуры остаются неизвестными. В судебном заявлении генерального прокурора не описаны подробности того, как будет проводиться казнь.
Правозащитная группа «Инициатива равного правосудия», занимающаяся вопросами смертной казни, обратила внимание на то, что Алабама имеет историю «неудачных и несовершенных казней, а также попыток казни» и поэтому «экспериментировать с никогда ранее не применявшимся методом — это ужасная идея».
«Ни один штат в стране не казнил человека с использованием азотной гипоксии, и Алабама никак не может экспериментировать с совершенно непроверенным методом казни», — считает Энджи Сетцер, старший юрист организации.
Алабама разрешила применение азотной гипоксии в 2018 году в связи с нехваткой препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать ее для приведения в исполнение смертного приговора. Оклахома и Миссисипи также разрешили применение азотной гипоксии, но не использовали ее.