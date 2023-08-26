В США опробуют новый метод смертной казни

Алабама разрешила применение азотной гипоксии в 2018 году в связи с нехваткой препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать ее для приведения в исполнение смертного приговора. Оклахома и Миссисипи также разрешили применение азотной гипоксии, но не использовали ее.