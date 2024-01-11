«Наследники» и «Бедные-несчастные»: Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:13
Фото: Searchlight Pictures

Гильдия актеров США объявила номинантов на свою 76-ю премию. Победители будут объявлены на церемонии 10 февраля.

Лидерами по количеству номинаций стали «Барби» и «Оппенгеймер» — самые обсуждаемые фильмы 2023 года. Леонардо ДиКаприо и его роль в «Убийцах цветочной луны» остались проигнорированы гильдией.

Список номинантов

Лучший актерский состав в игровом кино

  • «Американское чтиво»
  • «Барби»
  • «Цвет пурпурный»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»

Лучшая мужская роль

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Лучшая женская роль

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Марго Робби («Барби»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Стерлинг К.Браун («Американское чтиво»)
  • Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Райан Гослинг («Барби»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Пенелопа Крус («Феррари»)
  • Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)

Лучший актерский состав в драматическом сериале

  • «Корона»
  • «Позолоченный век»
  • «Одни из нас»
  • «Утреннее шоу»
  • «Наследники»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

  • «Начальная школа „Эбботт“»
  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Мэттью МакФэдьен («Наследники»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Педро Паскаль («Одни из нас»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Элизабет Дебики («Корона»)
  • Белла Рэмзи («Одни из нас»)
  • Кери Расселл («Дипломатка»)
  • Сара Снук («Наследники»)
  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Айо Эдебери («Медведь»)
  • Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»)
  • Куинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
  • Алекс Борстайн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

  • Джон Хэмм («Фарго»)
  • Тони Шалуб («Последнее дело мистера Монка»)
  • Стивен Ён («Грызня»)
  • Мэтт Бомер («Попутчики»)
  • Дэвид Ойелоуо («Законники»)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

  • Бри Ларсон («Уроки химии»)
  • Али Вонг («Грызня»)
  • Бел Паули («Маленький огонек»)
  • Узо Адуба («Обезболивающее»)
  • Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)

Лучший каскадерский ансамбль в телесериалах

  • «Асока»
  • «Барри»
  • «Грызня»
  • «Одни из нас»
  • «Мандалорец»

Лучший каскадерский ансамбль в игровом кино

  • «Барби»
  • «Стражи Галактики. Часть 3»
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  • «Джон Уик-4»
  • «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

В 2023 году триумфатором премии Гильдии киноактеров США стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу». Она забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».

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