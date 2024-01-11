«Наследники» и «Бедные-несчастные»: Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию

В 2023 году триумфатором премии Гильдии киноактеров США стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу». Она забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».