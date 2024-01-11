«Наследники» и «Бедные-несчастные»: Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию

Гильдия актеров США объявила номинантов на свою 76-ю премию. Победители будут объявлены на церемонии 10 февраля.
Лидерами по количеству номинаций стали «Барби» и «Оппенгеймер» — самые обсуждаемые фильмы 2023 года. Леонардо ДиКаприо и его роль в «Убийцах цветочной луны» остались проигнорированы гильдией.
Список номинантов
Лучший актерский состав в игровом кино
- «Американское чтиво»
- «Барби»
- «Цвет пурпурный»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
Лучшая мужская роль
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Лучшая женская роль
- Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Марго Робби («Барби»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Стерлинг К.Браун («Американское чтиво»)
- Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
- Райан Гослинг («Барби»)
Лучшая женская роль второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
- Пенелопа Крус («Феррари»)
- Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
- Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
Лучший актерский состав в драматическом сериале
- «Корона»
- «Позолоченный век»
- «Одни из нас»
- «Утреннее шоу»
- «Наследники»
Лучший актерский состав в комедийном сериале
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Барри»
- «Медведь»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Мэттью МакФэдьен («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Педро Паскаль («Одни из нас»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Элизабет Дебики («Корона»)
- Белла Рэмзи («Одни из нас»)
- Кери Расселл («Дипломатка»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»)
- Айо Эдебери («Медведь»)
- Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»)
- Куинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Алекс Борстайн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Билл Хейдер («Барри»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
- Джон Хэмм («Фарго»)
- Тони Шалуб («Последнее дело мистера Монка»)
- Стивен Ён («Грызня»)
- Мэтт Бомер («Попутчики»)
- Дэвид Ойелоуо («Законники»)
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
- Бри Ларсон («Уроки химии»)
- Али Вонг («Грызня»)
- Бел Паули («Маленький огонек»)
- Узо Адуба («Обезболивающее»)
- Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)
Лучший каскадерский ансамбль в телесериалах
- «Асока»
- «Барри»
- «Грызня»
- «Одни из нас»
- «Мандалорец»
Лучший каскадерский ансамбль в игровом кино
- «Барби»
- «Стражи Галактики. Часть 3»
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»
- «Джон Уик-4»
- «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
В 2023 году триумфатором премии Гильдии киноактеров США стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу». Она забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».