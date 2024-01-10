«Сорвиголову» и «Джессику Джонс» включили в канон киновселеной MCU

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:57
Фото: The Walt Disney Company

Сериалы Marvel, созданные совместно с Netflix, признали каноном MCU. Проекты попали в раздел на Disney+, который позволяет смотреть все проекты киновселенной в хронологическом порядке

Речь идет о таких сериалах, как «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Каратель», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники».

Каноничный статус этих проектов долгое время оставался неясным, несмотря на то, что Сорвиголова Чарли Кокса появлялся в фильмах и сериалах MCU «Человек-паук: Нет пути домой» и «Эхо», а Кингпин Винсента Д’Онофрио — в «Соколином глазе».

«Сорвиголова» и «Джессика Джонс» находятся во временной шкале Marvel между проектами «Я — Грут» и «Мстители: Эра Альтрона», а «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники» — между «Человеком-муравьем» и «Первым мстителем: Противостояние».

В октябре 2023 года Marvel разорвала сотрудничество со сценаристами сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Крисом Ордом и Мэттом Корманом, а также распустила режиссеров серий. Компания планирует отснять проект заново с другой креативной командой, а также поменять подход к производству телесериалов.

По данным The Hollywood Reporter, руководители киновселенной, в том числе Кевин Файги, отсмотрели материал для «менее чем половины из 18 серий», которые уже были готовы, и сделали вывод: «Сериал не удался».

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