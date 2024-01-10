«Сорвиголову» и «Джессику Джонс» включили в канон киновселеной MCU

Сериалы Marvel, созданные совместно с Netflix, признали каноном MCU. Проекты попали в раздел на Disney+, который позволяет смотреть все проекты киновселенной в хронологическом порядке
Речь идет о таких сериалах, как «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Каратель», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники».
Каноничный статус этих проектов долгое время оставался неясным, несмотря на то, что Сорвиголова Чарли Кокса появлялся в фильмах и сериалах MCU «Человек-паук: Нет пути домой» и «Эхо», а Кингпин Винсента Д’Онофрио — в «Соколином глазе».
«Сорвиголова» и «Джессика Джонс» находятся во временной шкале Marvel между проектами «Я — Грут» и «Мстители: Эра Альтрона», а «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники» — между «Человеком-муравьем» и «Первым мстителем: Противостояние».
В октябре 2023 года Marvel разорвала сотрудничество со сценаристами сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Крисом Ордом и Мэттом Корманом, а также распустила режиссеров серий. Компания планирует отснять проект заново с другой креативной командой, а также поменять подход к производству телесериалов.
По данным The Hollywood Reporter, руководители киновселенной, в том числе Кевин Файги, отсмотрели материал для «менее чем половины из 18 серий», которые уже были готовы, и сделали вывод: «Сериал не удался».