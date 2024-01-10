«Сорвиголову» и «Джессику Джонс» включили в канон киновселеной MCU

Каноничный статус этих проектов долгое время оставался неясным, несмотря на то, что Сорвиголова Чарли Кокса появлялся в фильмах и сериалах MCU «Человек-паук: Нет пути домой» и «Эхо», а Кингпин Винсента Д’Онофрио — в «Соколином глазе».