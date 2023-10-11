Marvel переснимет сериал про Сорвиголову и изменит подход к сериалам

The Hollywood Reporter узнал, что в сентябре Marvel разорвала сотрудничество со сценаристами сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Крисом Ордом и Мэттом Корманом, а также распустила режиссеров серий. Компания планирует отснять проект заново с другой креативной командой, а также поменять подход к производству телесериалов.
Руководители киновселенной, в том числе Кевин Файги, отсмотрели материал для «менее чем половины из 18 серий», которые уже были готовы, и сделали вывод: «Сериал не удался», сообщает издание.
«Рожденный заново» станет первым проектом Marvel, который переносит созданного другой студией персонажа в свою киновселенную. Игравший в трех сезонах успешного сериала Netflix Чарли Кокс должен был вернуться к роли слепого адвоката, который по ночам насмерть бьется с преступниками.
Однако, по информации инсайдеров, Орд и Корман написали «юридический процедурал», в котором Мэтт Мердок надевает знаменитый костюм лишь в четвертом эпизоде. Marvel одобряла концепцию сценаристов, однако теперь столкнулась с необходимостью переделать сериал. Некоторые снятые сцены могут сохраниться в новой версии, а Кормана и Орда упомянут как исполнительных продюсеров.
«Сорвиголова» уже не первый проект, в котором Marvel приходится менять ключевых лиц по ходу производства. Похожая перестановка случилась на площадке «Секретного вторжения», когда создателя и сценариста шоу Кайла Брэдстрита (автора сценария «Мистера Робота») уволили после года работы, поменяли концепцию шоу и наняли сценариста Брайана Такера («Город порока») и режиссеров Томаса Безучу («Кровные узы») и Али Селима («Призрачная башня») для окончания съемок.
Этот шаг лишь привел к расколу в съемочной группе, так как лидеры не смогли договориться об общем видении. В команде поменялись линейные продюсеры, менеджеры по производству и ассистенты режиссера, заменена оказалась большая часть сотрудников. К тому же Безуча не закончил работу над тремя сериями, так как был вынужден уйти в другой проект. В результате неразберихи шоу было принято критиками и публикой хуже, чем прошлые сериалы Marvel.
Неудачи заставили компанию пересмотреть подход к производству сериалов в целом, подтвердил THR глава стриминга, телевидения и анимации Marvel Брэд Виндербаум. «Мы пытаемся соединить культуру Marvel с традиционной телевизионной культурой. Все сводится к вопросу: „Как мы можем рассказать на телевидении историю в соответствии с лучшими качествами исходного материала?“» — рассказал он журналистам.
В прошлом сериалы киновселенной снимали так же, как и ее фильмы: вместо пилотных эпизодов компания производила сезоны целиком, обращалась к кинопрофессионалам вместо шоураннеров, а неудачные сцены исправляла на пересъемках и постпродакшене.
Вместо этого Marvel хочет выделить сериалы в отдельное от кинонаправление. У него появятся собственные руководители, а для проектов начнут отдельно писать пилоты и библии. К тому же компания намерена создавать проекты с расчетом на несколько сезонов и развитие отношений между персонажами и зрителями.