Marvel переснимет сериал про Сорвиголову и изменит подход к сериалам

Этот шаг лишь привел к расколу в съемочной группе, так как лидеры не смогли договориться об общем видении. В команде поменялись линейные продюсеры, менеджеры по производству и ассистенты режиссера, заменена оказалась большая часть сотрудников. К тому же Безуча не закончил работу над тремя сериями, так как был вынужден уйти в другой проект. В результате неразберихи шоу было принято критиками и публикой хуже, чем прошлые сериалы Marvel.