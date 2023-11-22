Netflix показал первые кадры сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

«Мир „Джентльменов“ — это немного я сам. Мы с нетерпением ждем возможности вернуть поклонников в этот мир, познакомить с новыми персонажами и их историями, и я очень рад, что буду делать это с таким чрезвычайно талантливым актерским составом», — сказал Ричи в интервью Netflix в ноябре прошлого года.