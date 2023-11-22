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Netflix показал первые кадры сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Максим Саблин
Сегодня в 13:19

Netflix показал первые кадры сериала по «Джентльменам» Гая Ричи. Проект появится на стриминге когда‑то в 2024 году.

Изображения знакомят нас с кастом многосерийного фильма 2019 года от британского режиссера. Сценарий новой ленты лишь свободно интерпретирует его события.

К своим ролям не вернутся Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл и Джереми Стронг. Поэтому на кадрах мы смотрим на героев Тео Джеймса («Белый лотос»), Каи Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джанкарло Эспозито и Винни Джонса.

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«Целый ряд неприятных персонажей из преступного мира Британии хотят получить свою долю в бизнесе Эдди. Решив вырвать свою семью из их лап, Эдди пытается переиграть гангстеров в их же игру. Однако по мере того, как он втягивается в мир преступности, он начинает чувствовать вкус к ней», — обещает синопсис.

Ричи участвует в сериале как автор идеи, соавтор сценария и исполнительный продюсер, а также выступит постановщиком первых двух эпизодов.

«Мир „Джентльменов“ — это немного я сам. Мы с нетерпением ждем возможности вернуть поклонников в этот мир, познакомить с новыми персонажами и их историями, и я очень рад, что буду делать это с таким чрезвычайно талантливым актерским составом», — сказал Ричи в интервью Netflix в ноябре прошлого года.

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Колин ФарреллДжереми СтронгТео ДжеймсКая СкоделариоДжанкарло ЭспозитоВинни Джонс
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