Netflix показал первые кадры сериала по «Джентльменам» Гая Ричи. Проект появится на стриминге когда‑то в 2024 году.
Изображения знакомят нас с кастом многосерийного фильма 2019 года от британского режиссера. Сценарий новой ленты лишь свободно интерпретирует его события.
К своим ролям не вернутся Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл и Джереми Стронг. Поэтому на кадрах мы смотрим на героев Тео Джеймса («Белый лотос»), Каи Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джанкарло Эспозито и Винни Джонса.
«Целый ряд неприятных персонажей из преступного мира Британии хотят получить свою долю в бизнесе Эдди. Решив вырвать свою семью из их лап, Эдди пытается переиграть гангстеров в их же игру. Однако по мере того, как он втягивается в мир преступности, он начинает чувствовать вкус к ней», — обещает синопсис.
Ричи участвует в сериале как автор идеи, соавтор сценария и исполнительный продюсер, а также выступит постановщиком первых двух эпизодов.
«Мир „Джентльменов“ — это немного я сам. Мы с нетерпением ждем возможности вернуть поклонников в этот мир, познакомить с новыми персонажами и их историями, и я очень рад, что буду делать это с таким чрезвычайно талантливым актерским составом», — сказал Ричи в интервью Netflix в ноябре прошлого года.