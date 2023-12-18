На Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

В октябре этого года в отношении рэпера Big Baby Tape составили административный протокол о пропаганде наркотиков в интернете. До этого в России был отменен целый ряд концертов Big Baby Tape, в том числе в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Произошло это после жалобы на него главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.