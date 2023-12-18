На Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

На музыканта и основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Протокол по делу поступил в Никулинский суд Москвы. Что стало причиной, не уточняется. По части второй статьи 6.13 Мартичу грозит штраф до 30 тыс. рублей или 15 суток ареста с возможным выдворением за пределы РФ.
В августе этого года музыкант возобновил свой скандальный проект «Прыгай киска» и выпустил первый с 2014 года полноформатный релиз, в записи которого приняли участие ЛСП, Feduk, Boulevard Depo, Mireku Djima, Lipelis, SP4K. В некоторых треках с пластинки присутствует упоминание наркотических средств. Возможно именно это стало причиной для возбуждения дела.
В октябре этого года в отношении рэпера Big Baby Tape составили административный протокол о пропаганде наркотиков в интернете. До этого в России был отменен целый ряд концертов Big Baby Tape, в том числе в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Произошло это после жалобы на него главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.