Женщина родила ребенка на станции метро «Нагатинская»

Вечером 9 января на станции метро «Нагатинская» в Москве родилась девочка. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.
Помогал роженице дежурный по станции Сергей Баранов, который работает на «Нагатинской» около года. В Дептрансе сказали, что Сергей действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции и был рядом, пока медики не приехали.
Девочка родилась до приезда врачей. Сейчас с мамой и ее ребенком все в порядке. Они в больнице и ждут выписки.
Аналогичные случаи в московском метро бывали и ранее. В 2022 году у женщины начались схватки прямо в вагоне, дежурная по станции «Марксистская» вызвала врачей и предупредила полицию. Ребенок также родился до приезда скорой.
В 2020 году на станции «Электрозаводская» у женщины начались схватки после схода с эскалатора. Роды пришлось принимать полицейским.