Женщина родила ребенка на станции метро «Нагатинская»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:58
Фото: NVO

Вечером 9 января на станции метро «Нагатинская» в Москве родилась девочка. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Помогал роженице дежурный по станции Сергей Баранов, который работает на «Нагатинской» около года. В Дептрансе сказали, что Сергей действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции и был рядом, пока медики не приехали.

Девочка родилась до приезда врачей. Сейчас с мамой и ее ребенком все в порядке. Они в больнице и ждут выписки.

Аналогичные случаи в московском метро бывали и ранее. В 2022 году у женщины начались схватки прямо в вагоне, дежурная по станции «Марксистская» вызвала врачей и предупредила полицию. Ребенок также родился до приезда скорой.

В 2020 году на станции «Электрозаводская» у женщины начались схватки после схода с эскалатора. Роды пришлось принимать полицейским.

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