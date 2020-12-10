Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские

В московском метро полицейские приняли роды у женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Схватки у 29-летней девушки начались на станции «Электрозаводская» 9 декабря в 19.05 по московскому времени. Она сошла с эскалатора и начала оседать на пол, после чего ее заметили правоохранители. Как выяснилось позднее, девушка ходила в метро на последних сроках беременности.

Заметив, как она сползла на пол, находившийся на станции в тот момент прапорщик Алексей Орлов вызвал наряд скорой помощи. Однако роды у девушки начались до приезда медиков. Принимать их пришлось полицейским.

«Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали» — рассказали в МВД.

Полицейские обернули новорожденного в термоодеяло до приезда врачей. Медики заметили, что правоохранители оказали беременной профессиональную помощь. В данный момент она вместе с ребенком находится в роддоме.