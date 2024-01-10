Телеканал «Жара» оштрафовали на 1 млн рублей за показ клипа Майли Сайрус и Дуа Липы

Клип на песню «Prisoner» вышел в ноябре 2020 года. В нем артистки едут в доме на колесах в музыкальное турне. Они устраивают вечеринку с переодеванием и едят вишневое варенье, а Майли Сайрус еще (зачем‑то) паука. После этого певицы дают совместный гиг, а заканчивается ролик надписью на экране «Светлой памяти всех моих бывших — ешьте дерьмо!».