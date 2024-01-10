Телеканал «Жара» оштрафовали на 1 млн рублей за показ клипа Майли Сайрус и Дуа Липы

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Жара» за показ клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы «Prisoner». Об этом сообщает РБК.
Телеканал признали виновным по части 2 статьи 6.21.2 КоАП — демонстрация несовершеннолетним «нетрадиционных сексуальных отношений» в СМИ. Для юрлиц такое нарушение грозит штрафом от 1 млн до 4 млн рублей либо приостановкой деятельности на 90 суток.
Клип на песню «Prisoner» вышел в ноябре 2020 года. В нем артистки едут в доме на колесах в музыкальное турне. Они устраивают вечеринку с переодеванием и едят вишневое варенье, а Майли Сайрус еще (зачем‑то) паука. После этого певицы дают совместный гиг, а заканчивается ролик надписью на экране «Светлой памяти всех моих бывших — ешьте дерьмо!».
В декабре Таганский суд оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на 1 млн рублей за трансляцию клипа Николая Баскова «Странник».
В клипе тоже обнаружили «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений» без соответствующей маркировки. Суд установил, что отношение лирического героя, которого играет Басков, с лицом мужского пола «позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».