Медиа и эксперты усомнились в происхождении мощей, подаренных владельцем «Мутабора»

Происхождение мощей Николая Чудотворца, переданных владельцем «Мутабора» Михаилом Даниловым московскому храму, вызвало вопросы у экспертов и СМИ. В сети заметили, что Ватикан запретил продажу мощей святого, а показанный бизнесменом сертификат, скорее всего, ненастоящий.
Данилов передал останки Николая Чудотворца (прообраза Санта-Клауса) храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе 7 января. Предприниматель приехал в церковь вместе с журналистами Mash и рассказал им, что приобрел мощи в Ватикане на деньги от деятельности своих заведений, в том числе «Мутабора», и привез подарок в Москву еще в ноябре в ожидании православного праздника.
«Мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь всячески», — сказал Данилов на видео, которое было удалено из Mash вечером 8 января.
Религиовед Ксения Лученко усомнилась в том, что Данилов мог приобрести их в церкви. Дело в том, что Ватикан еще в 2017 году строго запретил продажу реликвий. Экспертка предположила, что останки были куплены на стороннем аукционе.
Сертификат подлинности мощей также был показан в ролике крупным планом, и Лученко изучила его текст вместе с искусствоведом Олегом Воскобойниковым. Из него следует, что реликвию приобрели не в Ватикане, а в Новаре. Более того, отмечает издание «Холод», в документе говорится, что подаренные мощи имеют уровень первого класса, то есть должны быть фрагментом тела святого.
«Новара — это итальянский Пьемонт, далековато от Бари, где хранятся основные мощи святителя Николая. Официально фрагменты есть в Венеции, Римини и Лотарингии», — пишет Лученко.
«Холод» также обратил внимание, что сертификат подписан иподиаконом католической церкви Франко Черрути. Однако на сайте епархии Новары нет людей с таким чином, а с 1972 года священникам его не дают, лишь иногда так называют младших помощников на богослужении.
Автор телеграм-канала «Телеги и мемасы» попробовал найти другие сертификаты с подписью Черрути. Ему удалось обнаружить лишь четыре — все они были получены россиянами. Сертификатами от иподиакона сопровождаются мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Покрово-Тервеническом монастыре в Петербурге и частицы пояса Богородицы в Казанском соборе, ковчег с мощами в храме в честь Иоанна Предтечи в Юкках и мощи Спиридона Тримфунтского в Ливенской епархии в Орле. Упоминаний Черрути на других языках исследователь не нашел.
Кадр с сертификатом частиц пояса Богородицы в Казанском соборе из сюжета ТК «Союз»
Документ подлинности мощей Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Фото сертификата мощей святителя Спиридона Тримифунтского
Журналисты «Радио Свобода»* обратились в епархию Новары с вопросами о Черрути и попросили подтвердить подлинность сертификатов. Там им ответили, что иподиакон действительно служил в церкви и заведовал хранилищем реликвий, однако покинул место в 2015 году. То есть выдать сертификат Данилову он не мог.
Наконец, запрещенный в служении патриархом Кириллом и лишенный сана протодьякона Андрей Кураев* посчитал дарение мощей нарушением церковного канона.
В своем блоге он процитировал фрагменты из «Святительного поучения новопоставленному священнику» и «Кормчей патриарха Иосифа», в которых священникам запрещается принимать подношения от корчемников (то есть владельцев заведений, где продают алкоголь). Также он приводит цитату из толкования Евангелия от Иоанна, где запрещается «…давать милостыню от неправедного богатства».
Он также отметил, что Данилов не произнес в видео слов покаяния и не отказался от своего бизнеса. «Прямо заявил, что мощи куплены на доходы с его клубов. Так что не надо путать покаяние с рекламной акцией», — уверен Кураев.
* «Радио Свобода» и Андрей Кураев включены Минюстом в список иностранных агентов.