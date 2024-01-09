Медиа и эксперты усомнились в происхождении мощей, подаренных владельцем «Мутабора»

Автор телеграм-канала «Телеги и мемасы» попробовал найти другие сертификаты с подписью Черрути. Ему удалось обнаружить лишь четыре — все они были получены россиянами. Сертификатами от иподиакона сопровождаются мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Покрово-Тервеническом монастыре в Петербурге и частицы пояса Богородицы в Казанском соборе, ковчег с мощами в храме в честь Иоанна Предтечи в Юкках и мощи Спиридона Тримфунтского в Ливенской епархии в Орле. Упоминаний Черрути на других языках исследователь не нашел.