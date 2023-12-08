Документальный фильм о Хидео Кодзиме выйдет на Disney+ весной

Документальный фильм «Hideo Kojima: Connecting Worlds» («Хидео Кодзима: Соединяя миры») выйдет на стриминговом сервисе Disney+ весной 2024 года. Об этом сообщила Kojima Productions в соцсети X.
Картина расскажет о работе японского геймдизайнера, в том числе о том, как Кодзима создавал культовую игру Death Stranding. Также лента коснется «ранних дней независимости студии» Кодзимы.
Фильм покажет команду мастера и представит ее видение Кодзимы и его творчества. Сам геймдизайнер попытается передать, как он представляет себе мир видеоигр и технологий.
Режиссером ленты выступил Глен Милнер, а продюсером стал Бен Хилтон. В съемках фильма приняли участие Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн, Джордж Миллер, Норман Ридус, Woodkid и Chvrches.
По словам создателей картины, она «исследует силу и потенциал видеоигр как формы искусства через работу влиятельного таланта, почитаемого миллионами по всему миру».