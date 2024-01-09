Педро Паскаль хотел разыграть Мэтта Деймона, но перепутал его с автоответчиком

Сериал HBO не получил ни одного «Глобуса» в тот вечер. Однако сериал отметили на другой престижной премии, «Эмми». В первый из двух вечеров церемонии создателям шоу вручили сразу восемь наград, в том числе свои статуэтки получили актеры Ник Офферман и Сторм Райд.