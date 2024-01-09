Педро Паскаль хотел разыграть Мэтта Деймона, но перепутал его с автоответчиком

Педро Паскалю не удалось разыграть Мэтта Деймона во время церемонии вручения «Золотых глобусов», пишет Variety. Вместо коллеги звезда «Одних из нас» поговорил с его автоответчиком.
Как рассказывает журналистка издания, на торжественном вечере чилийский артист позвонил актеру во время рекламной паузы и хотел над ним подшутить. Тот также присутствовал в зале, но сидел за другим столом вместе с актерами из драмы «Air: Большой прыжок».
Паскаль некоторое время говорил в телефон, а потом громко рассмеялся, когда понял, что вместо Деймона общался с автоответчиком.
Variety отмечает, что Паскаль приехал на праздник с перевязанной левой рукой. На вопрос о травме он поведал, что получил повреждение дома после падения с лестницы и теперь ожидает операцию для полного восстановления. Актер надеется долечиться к началу съемок продолжения «Одних из нас». Работа над вторым сезоном должна начаться в середине февраля.
Сериал HBO не получил ни одного «Глобуса» в тот вечер. Однако сериал отметили на другой престижной премии, «Эмми». В первый из двух вечеров церемонии создателям шоу вручили сразу восемь наград, в том числе свои статуэтки получили актеры Ник Офферман и Сторм Райд.