«Одни из нас», «Белый лотос», «Медведь» и «Грызня» получили по несколько наград на премии «Эмми». Свои статуэтки забрали в том числе музыканты, среди которых оказался Эд Ширан.
«Одни из нас» от HBO победил в восьми категориях, «Медведь» от FX, «Уэнсдей» от Netflix и «Белый лотос» от HBO — в четырех категориях каждый. «Грызня» от Netflix удостоилась трех наград. Накануне состоялась только первая часть награждения.
Эд Ширан получил премию «Эмми» за выдающуюся музыку и текст в сериале «Тед Лассо» от AppleTV+. Песня «A Beautiful Game», написанная вместе с Максом Мартином и Фой Вэнсом, прозвучала в финале шоу.
Еще одну премию «Эмми» получила актриса Сторм Райд. Американская телевизионная академия отметила ее в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» за участие в «Одни из нас». «Я действительно не знала, во что ввязываюсь, когда подписывалась на роль Райли в „Одни из нас“. Я знала, что это будет по-особенному, но не догадывалась, что настолько», — сказала она за кулисами церемонии.
На 75-й церемонии награждения «Эмми» лауреаты впервые в истории теленаграды получили обновленные статуэтки. Американская телеакадемия решилась на редизайн не только из‑за круглой даты. Организаторы «Эмми» вдохновились кометой Галлея, которая возвращается к Солнцу каждые 75 лет.