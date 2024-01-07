Еще одну премию «Эмми» получила актриса Сторм Райд. Американская телевизионная академия отметила ее в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» за участие в «Одни из нас». «Я действительно не знала, во что ввязываюсь, когда подписывалась на роль Райли в „Одни из нас“. Я знала, что это будет по-особенному, но не догадывалась, что настолько», — сказала она за кулисами церемонии.