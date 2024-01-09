Уиллем Дефо получил звезду на «Аллее славы»

«Они заставляют нас чувствовать себя ближе друг к другу и соединяют нас, создавая важный диалог, особенно необходимый в эти отстраненные, управляемые технологиями и неспокойные времена. Я рад, что нахожусь среди таких людей, и надеюсь, что мы хоть как‑то делаем этот мир лучше», — добавил он.