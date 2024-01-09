Уиллем Дефо получил звезду на «Аллее славы»

На «Аллее славы» в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения 68-летнего Уиллема Дефо, передает Independent. Актер выразил благодарность своей жене Джаде Колагранде за поддержку на протяжении многих лет.
«Я хочу сказать, что это замечательно — быть частью этого сообщества художников и артистов, людей, которые делятся своим опытом, помогают посмотреть на мир глазами других, рассказывают истории и размышляют о том, что есть, было и, самое главное, могло бы быть», — заявил Дефо.
«Они заставляют нас чувствовать себя ближе друг к другу и соединяют нас, создавая важный диалог, особенно необходимый в эти отстраненные, управляемые технологиями и неспокойные времена. Я рад, что нахожусь среди таких людей, и надеюсь, что мы хоть как‑то делаем этот мир лучше», — добавил он.
В конце артист отметил, что благодарен за столь долгую и успешную актерскую карьеру. На церемонии присутствовали известные коллеги Дефо — актеры Патрисия Аркетт, Педро Паскаль, Марк Руффало, Камила Морроне, режиссер Гильермо Дель Торо и другие.
Один из последних фильмов с участием Дефо — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — попал в десятку лучших фильмов 2023 года по версии Американского института кино и Национального совета по рецензированию. Картина также получила семь номинаций на 81-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» и победила в двух категориях, включая «Лучший фильм — мюзикл или комедия» и «Лучшая актриса — мюзикл или комедия».