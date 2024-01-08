Барри Кеоган рассказал, что непристойная сцена на могиле Солтберна была импровизацией

В другой сцене Кеоган расхаживает по поместью Солтберн, танцуя в обнаженном виде под песню «Murder on the Dance Floor» Софи Эллис-Бекстор. Вот, что о ней сказал актер: «Я и не знал, что могу так двигать бедрами. Сцена с танцами была классной. Я бы с удовольствием снялся в мюзикле, но петь я не умею».