Барри Кеоган рассказал, что непристойная сцена на могиле Солтберна была импровизацией

Барри Кеоган рассказал о непристойной сцене на кладбище из фильма «Солтбрен». После выхода ленты в сети разгорелась дискуссия из‑за некоторых извращенных моментов.
Осторожно, спойлеры!
Речь идет о сцене, в которой Оливер (персонаж Кеогана), охваченный горем решает доставить себе удовольствие с помощью могильной земли. На красной дорожке «Золотого глобуса» актер сказал, что сцена была импровизирована.
«Я хотел посмотреть, что Оливер [его персонаж] будет делать дальше. Я хотел увидеть, каким будет следующий уровень одержимости», — добавил он. По словам актера, эта сцена была снята с первого дубля.
В другой сцене Кеоган расхаживает по поместью Солтберн, танцуя в обнаженном виде под песню «Murder on the Dance Floor» Софи Эллис-Бекстор. Вот, что о ней сказал актер: «Я и не знал, что могу так двигать бедрами. Сцена с танцами была классной. Я бы с удовольствием снялся в мюзикле, но петь я не умею».
Действие ленты разворачивается в середине 2000-х годов. Сюжет рассказывает о студенте Оксфордского университета Оливере Квике, который из‑за неких семейных проблем не может уехать домой на каникулы.
Тогда харизматичный сверстник-аристократ Феликс Кэттон предлагает ему погостить в роскошном особняке Солтберн, который принадлежит его богатой семье. Оливер соглашается, и теперь ему предстоит на несколько месяцев стать частью высшего общества. Со временем он понимает, что его тянет к порочным удовольствиям, которые являются нормой у местной аристократии.