В сети обсуждают реакцию Тейлор Свифт на шутку ведущего «Золотого глобуса»

«Большая разница между „Золотым глобусом“ и NFL. На „Золотом глобусе“ у нас меньше снимков Тейлор Свифт с камер… Здесь есть еще что посмотреть», — сказал со сцены Кой. Когда камера переключилась на крупный план со Свифт, она с ледяным выражением лица поджала губы и выпила глоток напитка.