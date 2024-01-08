В сети обсуждают реакцию Тейлор Свифт на шутку ведущего «Золотого глобуса»

Видео с Тейлор Свифт стало вирусным после ее реакции на одну из шуток ведущего церемонии вручения «Золотого глобуса», которого встретили неоднозначно. Комик Джо Кой упомянул визиты певицы на несколько матчей NFL, на которых она поддерживала своего возлюбленного, игрока Трэвиса Келси.
«Большая разница между „Золотым глобусом“ и NFL. На „Золотом глобусе“ у нас меньше снимков Тейлор Свифт с камер… Здесь есть еще что посмотреть», — сказал со сцены Кой. Когда камера переключилась на крупный план со Свифт, она с ледяным выражением лица поджала губы и выпила глоток напитка.
Британский телеведущий Пирс Морган тоже обратил внимание на взгляд Свифт. «Если бы смертельный взгляд Тейлор Свифт действительно мог убить, Джо Кой был бы сейчас мертв», — написал он.
«Слишком поздно добавить Джо Коя в подборку „В память о…“? Я думаю, Тейлор только что прикончила его».
«На самом деле, на „Золотом глобусе“ было больше кадров со Свифт, чем на NFL».
«Я был бы в ужасе, если бы Тейлор Свифт посмотрела на меня вот так».
«Разве не удивительно, что у Тейлор Свифт есть тексты, которые применимы абсолютно к любой ситуации, на этот раз я вам говорю: шутки были не смешными».
«Если бы Тейлор Свифт бросила на меня такой взгляд после моей шутки, я бы бросилась с чего‑нибудь высокого».
«Большая разница между „Золотым глобусом“ и NFL? NFL не выдает „шуток“ о Тейлор Свифт. Надеюсь, это поможет!»
Джой Кой, которого пригласили вести церемонию награждения за две недели до события, устроил далеко не всех. Variety, Deadline, The Guardian раскритиковали комика и сам «Золотой глобус», назвав церемонию провальной.
Триумфатором премии «Золотой глобус» стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Награды за лучшие роли в драмах получили Киллиан Мерфи («Оппенгеймер») и Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), а в комедии — Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Пол Джаматти («Оставленные»). Лучшим драматическим сериалом признали «Наследников», комедийным — «Медведя».