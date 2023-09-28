Джеймс Ганн: предыдущие проекты по DC не будут каноном новой киновселенной

Джеймс Ганн ответил на вопросы фанатов об обновленной киновселенной DC. По словам режиссера, ни один из предыдущих фильмов или сериалов по DC не войдут в канон киновселенной.
«Это очень человеческое стремление — постоянно все понимать, но я думаю, что это нормально — быть в замешательстве относительно того, что происходит в DCU, поскольку никто еще не видел ничего из DCU», — сказал Ганн.
Режиссер добавил, что киновселенная начнется в 2024 году с мультсериала Creature Commandos — первой части так называемой главы «Боги и монстры» по DCU. В анимационном проекте роль Аманды Уоллер повторит Виола Дэвис.
По словам Ганна, Джон Сина (Миротворец) и Шоло Маридуэнья (Синий жук) тоже продолжат играть свои роли несмотря на перезапуск. Еще режиссер подтвердил, что некоторые сюжетные моменты из фильмов и сериалов его вселенной будут совпадать с таковыми из прошлых экранизаций.
В октябре 2022 года Джеймс Ганн стал одним из руководителей студии DC вместе с Питером Сафраном («Заклятие», «Аквамен»). После этого многие проекты подверглись пересмотру и закрылись. 20 декабря в прокат выйдет последний фильм предыдущей студии «Аквамен и потерянное царство».