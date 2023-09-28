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Джеймс Ганн: предыдущие проекты по DC не будут каноном новой киновселенной

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:39

Джеймс Ганн ответил на вопросы фанатов об обновленной киновселенной DC. По словам режиссера, ни один из предыдущих фильмов или сериалов по DC не войдут в канон киновселенной.

«Это очень человеческое стремление — постоянно все понимать, но я думаю, что это нормально — быть в замешательстве относительно того, что происходит в DCU, поскольку никто еще не видел ничего из DCU», — сказал Ганн.

Режиссер добавил, что киновселенная начнется в 2024 году с мультсериала Creature Commandos — первой части так называемой главы «Боги и монстры» по DCU. В анимационном проекте роль Аманды Уоллер повторит Виола Дэвис.

По словам Ганна, Джон Сина (Миротворец) и Шоло Маридуэнья (Синий жук) тоже продолжат играть свои роли несмотря на перезапуск. Еще режиссер подтвердил, что некоторые сюжетные моменты из фильмов и сериалов его вселенной будут совпадать с таковыми из прошлых экранизаций.

В октябре 2022 года Джеймс Ганн стал одним из руководителей студии DC вместе с Питером Сафраном («Заклятие», «Аквамен»). После этого многие проекты подверглись пересмотру и закрылись. 20 декабря в прокат выйдет последний фильм предыдущей студии «Аквамен и потерянное царство».

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