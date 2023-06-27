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Американская телеакадемия изменит дизайн статуэтки «Эмми» впервые за 75-летнюю историю премии

Виктория Шанина
Сегодня в 17:08

На 75-й церемонии награждения премией «Эмми» лауреаты впервые в истории теленаграды получат обновленную статуэтку. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Статуэтка в виде женской фигуры с крыльями и шарообразной сферой в руках весит 6 фунтов 12 унций, имеет высоту 15,5 дюйма и состоит из шести частей. Каждая награда покрыта серебром и 24-каратным золотом. В отличие от предыдущих премий на ней будет выгравирована цифра 75.

Американская телеакадемия решилась на редизайн не только из‑за круглой даты. Организаторы «Эмми» вдохновились кометой Галлея, которая возвращается к Солнцу каждые 75 лет.

«Только в этом году, когда самые яркие звезды телевидения примут высшую награду академии, статуэтка „Эмми“ будет иметь другой дизайн: украшая основание почитаемой фигурки, будет выгравирована простая, но мощная надпись „75“», — говорится в сообщении.

Телеакадемия отмечает интересный момент: было предложено 47 вариантов дизайна статуэтки, и только 48-й был согласован. А «Эмми» была основана в 1948 году.

Старший креативный директор телеакадемии Скотт Бьюфорд отмечает, что сперва скептически отнесся к предложению изменить дизайн. По его словам, это было все равно что изменить статую Свободы.

Президент телеакадемии Мори МакИнтайр сказал: «Мы пытались найти способ почтить исторический характер юбилея. „Эмми“ — это прославление превосходства, и так уже три четверти века. Эти стандарты не претерпели существенных изменений, независимо от того, в какой эпохе мы живем на планете Земля, поэтому мы не хотели слишком далеко отклоняться от самой „Эмми“».

75-я церемония награждения «Эмми» запланирована на 18 сентября. Но, как отмечает Variety, церемонию могут перенести из‑за забастовки сценаристов.

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