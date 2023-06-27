Американская телеакадемия изменит дизайн статуэтки «Эмми» впервые за 75-летнюю историю премии

Президент телеакадемии Мори МакИнтайр сказал: «Мы пытались найти способ почтить исторический характер юбилея. „Эмми“ — это прославление превосходства, и так уже три четверти века. Эти стандарты не претерпели существенных изменений, независимо от того, в какой эпохе мы живем на планете Земля, поэтому мы не хотели слишком далеко отклоняться от самой „Эмми“».