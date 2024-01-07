Патриарх Кирилл призвал не отвергать вернувшихся в Россию релокантов, если они пришли «с покаянием»

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если этот человек приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если эти люди, которые покинули Россию и даже где‑то выступали как‑то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — сказал патриарх.