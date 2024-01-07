Патриарх Кирилл призвал не отвергать вернувшихся в Россию релокантов, если они пришли «с покаянием»

Максим Саблин
Сегодня в 15:17
Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Патриарх Кирилл считает, что России не нужно отвергать тех, кто уехал из страны после начала специальной военной операции на территории Украины, если они возвращаются «с покаянием». Такое заявление он сделал в интервью с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым.

Свои слова об «испуганцах», как их назвал интервьюер, он подкрепил притчей о блудном сыне, который уходит из дома и растрачивает наследство, а затем приходит домой к принимающему его отцу. «Дело отца заключается в том, чтобы принять их», — уверен глава РПЦ.

Священнослужитель уверен, что среди покинувших Россию есть «вполне достойные люди, [которые] ошиблись, испугались или действительно стремились найти что‑то в жизни более удобное для себя, комфортное, но были посрамлены на этом пути».

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если этот человек приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если эти люди, которые покинули Россию и даже где‑то выступали как‑то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что говорит лишь как представитель церкви и не учитывает «правоохранительные темы и степень вовлечения этих людей в какие‑то преступные действия».

Ранее в декабре Кирилл призвал молиться за Россию, которую назвал «одной из пяти реально свободных стран», а также за Владимира Путина — «православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше».

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