Россия — одна из небольшого числа реально свободных стран, и россияне должны каждый день благодарить за это Бога, заявил патриарх Кирилл во время божественной литургии.
«Несмотря на скорби, которые существуют, мы живем в благополучное время. Но это благополучие не должно нас отдалять от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. Все остальные не являются реально свободными», — сказал патриарх.
Он призвал молиться за Отечество наше и «за верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина — православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше», а также за воинов и «тех, кто работает внутри страны».
Патриарх провел литургию в храме Знамения иконы Божией Матери, который открылся после реставрации. Глава РПЦ осветил храм. На богослужении присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Патриарх Кирилл передал ему образ преподобного Сергия Радонежского.
Колокольцев отметил, что освящение храма — это знак одобрения проводимой работы по укреплению православной веры среди сотен сотрудников органов внутренних дел.