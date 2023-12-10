«Несмотря на скорби, которые существуют, мы живем в благополучное время. Но это благополучие не должно нас отдалять от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. Все остальные не являются реально свободными», — сказал патриарх.